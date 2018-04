Oposição ataca tom de Obama em relação ao Irã

No momento em que dezenas de milhares de manifestantes iranianos ganham as ruas em desafio ao governo de Teerã, autoridades em Washington estão discutindo se a resposta do presidente Barack Obama à contestada eleição iraniana foi demasiadamente branda. Obama está sob pressão de republicanos e outros conservadores que dizem que ele deve adotar uma posição mais clara em apoio aos manifestantes. Veja também: Luto marca megaprotesto no Irã Regime denuncia ingerência de Washington Líder supremo fala a manifestantes Veja como acompanhar a crise política iraniana na web Revolução vai da teocracia à ditadura militar Opositor e ex-presidente pedem que Irã liberte manifestantes Amorim: Recontagem de votos no Irã é decisão 'respeitável' Guarda Iraniana ameaça web e proíbe conteúdo de 'crie tensão' Crise acirra divisão e ameaça líder supremo Internautas fazem campanha para confundir censura Especial: Conflito eleitoral divide o Irã Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa Podcast: Possibilidade de fraude na eleição é grande, diz especialista Conheça os números do poderio militar do Irã Altos e baixos da relação entre Irã e EUA Especial: O programa nuclear do Irã Especial: As armas e ambições das potências Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã Apesar de apoiar a atitude do presidente, membros de alto escalão do governo americano, incluindo o vice-presidente Joe Biden e a secretária de Estado Hillary Clinton, gostariam de elevar o tom em apoio aos manifestantes, segundo fontes do governo. Outros funcionários da Casa Branca recomendaram uma atitude mais cautelosa, dizendo que críticas ásperas ao governo ou o endosso dos protestos poderiam ter o efeito paradoxal de desacreditar os manifestantes e fazer com que pareçam guiados pelos americanos. Até agora, Obama seguiu em grande parte esse script, criticando a violência contra os manifestantes, mas dizendo que não quer ser visto como um intrometido na política interna iraniana. Mesmo assim, o governo iraniano acusou na quarta-feira os EUA de "intervencionismo". Mas vários funcionários do governo reconheceram que Obama pode correr o risco de ficar do lado errado da história num momento potencialmente transformador no Irã. A preocupação do governo sobre como calibrar a resposta aos protestos no Irã reflete os objetivos conflitantes que Obama está procurando equilibrar: manter a fé nos defensores da democracia no Irã, sem definir uma posição dura que elimine qualquer chance de aproximação com o governo iraniano no interesse nacional dos Estados Unidos, incluindo o programa nuclear do Irã e o apoio iraniano a organizações islâmicas militantes como o Hamas e o Hezbollah. Algumas críticas à cautela do governo Obama podem ser politicamente oportunistas. Elas vêm de rivais ansiosos para estabelecer distinções entre republicanos e democratas, para retratar o governo como fraco quando se trata de segurança nacional. POUCA DIFERENÇA Muitos especialistas em Irã louvaram a posição ponderada de Obama logo depois da eleição. Mas parte desse apoio evaporou na terça-feira quando ele disse que não havia muita diferença entre Ahmadinejad e Mousavi. "Para Barack Obama, esse foi um sério tropeço", disse Steven Clemons, diretor do programa de estratégia da New America Foundation. "É correto o governo ser cauteloso, mas é extremamente ruim para ele estreitar a visão, usando uma lente limitada ao programa nuclear." Os comentários de Obama rebaixaram a estatura de Mousavi, que está rapidamente se tornando um ícone político no Irã, segundo até mesmo defensores da política para o Irã de Obama. "Até agora, o presidente calibrou cuidadosamente as observações sobre o Irã, mas isso foi um erro pouco comum e grave", disse Karim Sadjapour, especialista em Irã do Carnegie Endowment for International Peace. "As pessoas estão arriscando suas vidas e sendo massacradas nas ruas porque querem uma mudança fundamental na maneira como o Irã é governado. Nossa mensagem a elas não deveria ser a de que isso não faz muita diferença para os EUA."