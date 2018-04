Oposição avança em pesquisa eleitoral na Grã-Bretanha O Partido Conservador, da oposição britânica, viu a sua liderança sobre o rival Partido Trabalhista aumentar em nove pontos porcentuais na última pesquisa de intenção de voto da YouGov, encomendada pelo jornal The Sun. A pesquisa, publicada no final da tarde de hoje, mostrou conservadores com 40% da intenção de voto, trabalhistas com 31% e liberais democratas com 18%.