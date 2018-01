Oposição boliviana convoca greve cívica contra Morales Uma assembléia de líderes políticos e cívicos dos departamentos bolivianos de Santa Cruz, Beni, Pando e Tarija, governados por partidos de oposição, convocaram nesta madrugada (horário local) uma greve cívica para sexta-feira. O motivo da paralisação é "exigir o cumprimento da Constituição e a lei de convocação da Assembléia Constituinte", em resposta ao que chamaram de "conduta totalitária" do governo de Evo Morales. Após seis horas de deliberações, a assembléia regional avisou que tomará novas medidas de pressão caso o governo não atenda suas reivindicações. As quatro regiões, juntamente com os constituintes do Poder Democrático e Social (Podemos, direitista), do ex-presidente Jorge Quiroga, decidiram na noite de segunda-feira que irão paralisar as atividades nas quatro regiões. O acordo foi fechado em reunião na cidade de Santa Cruz promovida pela organização cívico-empresarial Comitê Cívico Pró-Santa Cruz. Na quinta-feira passada, na cidade de Sucre, os legisladores governistas mudaram o porcentual mínimo de votos necessário para a aprovação de medidas constitucionais, de dois terços para maioria absoluta (50% + 1) dos 255 votos. A oposição, minoritária na Assembléia, exige que os dois terços dos votos, como foi acertado antes do início da Constituinte, sejam respeitados.