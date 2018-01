Oposição captura cidade no Afeganistão Tropas inimigas da milícia religiosa Taleban capturaram nesta quarta-feira a estratégica cidade de Bamiyan, no centro do Afeganistão, bloqueando a única estrada que liga Cabul a àreas do norte do país, informou o porta-voz da oposição, Gulam Raza Azizada. Um funcionário taleban, que pediu para não ser identificado, confirmou a captura de Bamiyan, indicando que as tropas inimigas emboscaram soldados na cidade. De acordo com Azizada, vários membros do Taleban morreram no ataque. Esta é primeira vitória militar da oposição, liderada pelo ex-presidente Burhanuddin Rabbani, em mais de um ano. Os talebans controlam mais de 90% do território afegão.