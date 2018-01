Oposição cobra transparência em investigações do atentado Os principais líderes políticos de oposição da Espanha, apesar de manifestarem a necessidade de o país se unir diante do terrorismo, aumentaram hoje (12) a pressão sobre o governo para que seja esclarecido o quanto antes quem foram os autores dos atentandos de ontem em Madri. Alguns setores da imprensa espanhola também vêm acusando o governo de ocultar detalhes sobre o caso por objetivos eleitorais. O pano de fundo dessa polêmica é a eleição parlamentar do próximo domingo. O Partido Popular (PP), do primeiro-ministro José Maria Aznar, é o franco favorito para vencer o pleito. Mas oposicionistas acreditam que caso a autoria do atentado não tenha sido do grupo basco ETA, mas da Al-Qaeda ou de outro grupo militante islâmico, o governo poderia perder muitos votos, ameaçando a candidatura de Mariano Rajoy, do PP, para o posto de Aznar. Isso porque Aznar, contrariando a opinião majoritária da população espanhola, engajou o país diretamente na ofensiva militar liderada no ano passado pelos Estados Unidos contra o Iraque. Dentro desse raciocínio, o governo sairia danificado pois teria colocado o país na lista de alvos do terrorismo islâmico. Isso explicaria, segundo os críticos, o "açodamento" do governo espanhol em acusar o ETA imediatamente após as explosões. Aznar procurou hoje responder às dúvidas da oposição garantindo que as investigações serão totalmente transparentes. "Toda a informação que tivermos, toda, será relatada aos espanhóis", disse o primeiro-ministro. "Me surpreende que se diga que informação esteja sendo ocultada."