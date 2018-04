Oposição colombiana empata no 1º e ganha eleições no 2º turno, indica pesquisa O candidato do recém-fundado Partido Verde colombiano, Antanas Mockus, alcançou pela primeira vez o ex-ministro da Defesa Juan Manuel Santos nas pesquisa de intenção de voto para as eleições presidenciais. Segundo uma sondagem do Centro Nacional de Consultoria, feita entre 19 e 21 de abril, Santos, aliado do presidente Álvaro Uribe, tem 35% das intenções de voto e está tecnicamente empatado com Mockus, que tem 34%.