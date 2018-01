Oposição conquista 107 assentos nas eleições parlamentares na Venezuela

CARACAS - A aliança de oposição Mesa da Unidade Democrática (MUD) conquistou 107 cadeiras nas eleições parlamentares de domingo na Venezuela, enquanto o governista Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) somou 55 deputados, informou a autoridade eleitoral do país em seu site.

De acordo com os resultados oferecidos pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), a oposição obteve 64,07% dos votos emitidos, enquanto o PSUV ficou com 32,93%.

Esperava-se que as autoridades eleitorais anunciassem os resultados definitivos das eleições parlamentares depois que a presidente do CNE, Tibisay Lucena, informasse que a MUD havia obtido 99 assentos e o governo 46.

No entanto, foi por meio do site do CNE que se conheceu que o número: a oposição subiu para 107 e o chavismo ficou com 55 deputados. Três cadeiras ficaram com representantes indígenas, que ainda não foram atribuídas a nenhum dos dois lados.

A MUD já havia se antecipado ao órgão eleitoral e afirmou que tinha conseguido 112 deputados na Assembleia Nacional, o que lhe daria dois terços da Câmara, mas acrescentou que ainda faltavam quatro cadeiras a serem contabilizadas. Segundo o gráfico divulgado na página oficial do CNE ainda faltam duas vagas para serem definidas.

"A diferença de 112 a 51 (do PSUV) foi obtida com uma vantagem nacional de pouco mais de 2 milhões de votos", comentou o membro do Comitê Executivo da coordenação de campanha da MUD, Enrique Márquez.

Com os resultados oferecidos pelo CNE, a MUD só poderá atingir a maioria de dois terços da Câmara (112 deputados) se conseguir atrair para o seu lado as três cadeiras indígenas e se conseguir as outras duas que faltam ser definidas. /EFE