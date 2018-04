Oposição critica ameaça do governo O porta-voz da coligação esquerdista opositora Concertación, Osvaldo Andrade, disse ontem que o uso da Lei de Segurança Interna contra os protestos pela alta dos preços do gás foi a medida mais "insólita" do atual governo. Ignacio Walke, presidente do Partido Democrata Cristão, também de oposição, afirmou que a aplicação da lei mostra a incapacidade do Executivo de negociar e governar - preferindo usar a força a discutir o problema. / EFE