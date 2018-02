Oposição critica reformas propostas por Musharraf As mudanças constitucionais e as reformas eleitorais planejadas pelo presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, impedirão que centenas de ex-deputados disputem as eleições de outubro próximo, alertou hoje um líder da oposição afegã. "As reformas eleitorais e as emendas constitucionais de Musharraf foram planejadas para desqualificar centenas de ex-parlamentares da disputa das próximas eleições", afirmou Amirul Azeem, porta-voz do partido oposicionista Jamaat-e-Uslami. "Estas reformas têm o objetivo de dar poderes ilimitados ao presidente Musharraf e anular a forma parlamentar de governo no Paquistão", disse Azeem. Segundo estimativas do jornal Jang, mais de 750 ex-membros do Senado, da Assembléia Nacional e de quatro assembléias de províncias do Paquistão ficarão de fora das disputas eleitorais de outubro, devido às reformas. Entre os impedidos de concorrer, encontram-se dois ex-primeiros-ministros exilados - Benazir Butho e Nawaz Sharif. Ambos vivem no exterior, mas já haviam afirmado que retornariam ao Paquistão para disputar as eleições. Musharraf tomou o poder em 1999 através de um golpe sangrento contra o governo eleito de Sharif. Uma de suas primeiras medidas foi a dissolução da Assembléia Nacional. Musharraf prometeu realizar eleições legislativas em outubro. Ele permanecerá na presidência durante mais cinco anos, depois de ter vencido um referendo sobre o assunto. Recentemente, o general apresentou propostas de emendas constitucionais que, além de outras coisas, lhe darão poder para dissolver todo o gabinete e o parlamento, reduzir o termo de alguns cargos, exigir que candidatos tenham grau universitário para disputar as eleições e proibir pessoas acusadas de crimes de participarem de pleitos.