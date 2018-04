Oposição da Lituânia vence eleição parlamentar

De acordo com a contagem, os social-democratas obtiveram 38 das 141 cadeiras no Parlamento. Os social-democratas prometeram formar uma coalizão de governo com o Partido Trabalhista, que também é contra a política econômica e obteve 30 cadeiras, e com o partido populista Ordem e Justiça, que conquistou 11 cadeiras. Juntos, os três partidos têm 79 das 141 cadeiras.

Os social-democratas são contra a adesão da Lituânia à zona do euro, que o atual governo marcou para 2014. O partido governista, o conservador União Democrata Cristã, ficou em segundo lugar com 32 deputados. A decisão final sobre quem será o próximo primeiro-ministro deverá ser tomada pela presidente Dália Grybauskaite. As informações são da Associated Press.