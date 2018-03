Oposição da Síria faz apelo para resgate de civis

A coalizão citou ainda uma "aguda escassez de médicos, paramédicos e kits de primeiros socorros" e pediu a ajuda humanitária imediata de organizações internacionais para salvar os civis feridos.

Centenas de pessoas morreram em Qusayr e outros milhares podem ser presas. O controle da cidade é essencial para os rebeldes, porque a região é o principal ponto de trânsito de armas e combatentes do Líbano. As informações são da Associated Press.