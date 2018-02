Oposição da Ucrânia quer impeachment do presidente O maior grupo de oposição da Ucrânia lançou uma campanha pelo impeachment do presidente Viktor Yanukovych nesta segunda-feira. Ele é suspeito de violar a Constituição e perseguir adversários, especialmente na prisão da ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko, principal líder oposicionista do país.