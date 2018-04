Oposição da Venezuela intensifica campanha com aproximação das primárias

CUMANA, VENEZUELA - Desde que lançou sua candidatura para as eleições primárias da oposição, o jovem governador Henrique Capriles perdeu quase 5 quilos após realizar um frenético recorrido pelos 23 estados da Venezuela, em pouco menos de três meses de campanha.

E, apesar de ser o favorito para ganhar as primárias, Capriles sabe que deverá se sacrificar ainda mais para disputar as eleições presidenciais no dia 7 de outubro, quando tentará vencer o atual presidente Hugo Chávez, no poder há 13 anos.

O advogado de 39 anos está de 15 a 20 pontos percentuais à frente dos outros candidatos nas pesquisas sobre as primárias, que ocorrerão no dia 12 de fevereiro, quando a oposição venezuelana escolherá, pela primeira vez na história, um candidato único para disputar as eleições. Recentemente, o ex-prefeito Leopoldo López - que ocupava o terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto - desistiu da disputa para apoiar Capriles, que costuma elogiar o modelo político de Lula em seus discursos. O advogado está 15 pontos percentuais à frente do candidato que está em segundo lugar nas pesquisas, Pablo Pérez, governador do rico estado petroleiro de Zulia.