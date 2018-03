Oposição de afegã diz que controlou mais uma província A Aliança do Norte, que se opõe ao regime Taleban, afirmou hoje ter tomado o controle da província (estado) de Gur, na região central do Afeganistão, depois de uma intensa batalha contra soldados do Taleban. De acordo com Mohammed Abil, porta-voz da Aliança do Norte, a província foi dominada logo após a zero hora de quinta-feira. Os confrontos continuaram durante a manhã em várias regiões de Gur, disse Abil, que está em uma base no Paquistão. Ele disse ainda que "vários" soldados do Taleban foram capturados. A Aliança do Norte considera a província de Gur essencial por causa de sua locaização estratégica. Ela faz fronteira com oito províncias, incluindo quatro onde estão bases importantes do regime Taleban. Leia o especial