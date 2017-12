Oposição de direita conquista o governo da Eslovênia O primeiro-ministro esloveno, Anton Rop, reconheceu a derrota neste domingo, depois que resultados preliminares mostraram a vitória da oposição de centro-direita no pleito parlamentar. O Partido Democrático Esloveno, agremiação de centro-direita encabeçada por Janez Jansa, está 8 pontos porcentuais à frente do Partido Liberal Democrata, de acordo com a contagem de 12.000 votos. Os liberais democratas "continuarão em sua missão como a oposição no Parlamento, mas posso prometer que voltaremos na próxima eleição mais fortes e mais preparados", disse Rop à televisão local. "Desejo a melhor sorte a quem quer que venha a formar o próximo governo". O partido de Rop, de centro-esquerda, governou a Eslovênia quase que continuamente desde a independência do país, em 1991. Sua principal realização foi o ingresso do país na União Européia e na Otan.