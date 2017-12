Oposição de Uganda questiona resultados das eleições A oposição de Uganda rejeitou neste sábado os resultados das eleições de quinta-feira, que deram como vencedor o presidente Yoweri Museveni, e denunciou uma série de irregularidades que colocam em dúvida a limpeza do pleito. "Estamos completando todos os dados para entregar em um dia ou dois uma informação mais completa", declarou aos jornalistas o líder máximo da Frente para a Mudança Democrática (FDC), Kizza Besigye, que ficou em segundo lugar nas eleições de quinta-feira. A Comissão Eleitoral de Uganda proclamou hoje Museveni como presidente eleito. O presidente está no poder desde 1986 e conseguiu 59,28% dos votos, contra 37,36% de Besigye. Besigye denunciou as "torturas e detenções" de seus partidários desde o início da campanha eleitoral, e o favoritismo com que os meios de comunicação tratavam Museveni, algo também notado por observadores internacionais. "Não estava criado o palco para eleições livres e justas", acrescentou Besigye. Também criticou os erros no censo eleitoral que deixaram muitos ugandenses sem poder votar, assim como o uso oficial do Exército e da Polícia em benefício próprio. "Estamos surpresos de que alguns observadores internacionais tenham endossado este processo", acrescentou o líder da oposição, de 49 anos, que viveu exilado durante os últimos quatro anos até seu retorno ao país em 26 de outubro passado. A União Européia, em uma avaliação preliminar, disse que a votação "foi, em geral, bem administrada, transparente, competitiva e relativamente pacífica", embora também tenha ressaltado as vantagens que Museveni teve durante a campanha. Entre elas citou o uso de bens públicos para sua campanha, um uso maior nos meios públicos de comunicação e a utilização da maquinaria do Movimento, o partido único que regia em Uganda até o pleito de quinta-feira passada. Também ressaltou as ações judiciais contra Besigye quando retornou ao país, que o levaram à prisão em 14 de novembro passado, até que ficou em liberdade pagando uma fiança em 2 de janeiro. Besigye é acusado nos tribunais civis de traição e abuso sexual, e nos militares de terrorismo, acusações que, segundo seus partidários, têm motivações políticas. Besigye acrescentou que o FDC está fazendo sua própria apuração dos resultados das eleições, mas o processo é mais lento que o oficial, e até esta noite só dispunham do resultado da quarta parte das mesas eleitorais. Mas, por enquanto, "observamos grandes variações" com relação à apuração oficial, acrescentou o líder da oposição, antigo companheiro de luta e ex-médico de Museveni. Apesar de o fato de 10,4 milhões de ugandenses terem se inscrito para votar, no final apenas 68,6% desse total exerceram o direito, segundo os dados de 98,98% dos colégios eleitorais. O resto foi gente que se absteve ou que por algum problema no censo não pôde votar. Segundo os dados oficiais da apuração, houve 4,08% de votos não válidos, mais inclusive que os que reuniram os três aspirantes presidenciais de grupos minoritários, que tiveram juntos 3,35% dos votos, segundo os resultados divulgados neste sábado.