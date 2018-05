Os governantes do Bahrein impuseram leis marciais no mês passado com o intuito de suprimir um possível levante xiita no reino. A Arábia Saudita enviou forças para ajudar a monarquia bareinita a reprimir a oposição. Centenas de líderes xiitas foram presos durante a campanha de repressão. País rico em petróleo, o Bahrein sedia a 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. As informações são da Associated Press.