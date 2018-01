Oposição denuncia violações do governo Chávez Um dia depois de o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ter anunciado que o número de assinaturas coletadas pela oposição entre novembro e dezembro não era suficiente para a convocação de um referendo que poderia revogar o mandato do presidente venezuelano, Hugo Chávez, grupos opositores denunciaram uma série de violações dos direitos humanos por parte do governo. De acordo com a Coordenação Democrática (CD) - que reúne os opositores de Chávez - mais de 350 pessoas que participavam de manifestações contra o governo foram detidas irregularmente pela Guarda Nacional nos últimos cinco dias. No mesmo período, cinco pessoas morreram - a última em Valencia, a 100 quilômetros de Caracas, após o anúncio do CNE. "Não se trata apenas de prisões irregulares, mas também temos evidências de que alguns presos foram torturados", declarou Rafael Narváez, da comissão de direitos humanos da CD. Os grupos opositores também pretendem decidir nos próximos dias como atuar ante a decisão do CNE de submeter mais de 1 milhão de assinaturas suspeitas à confirmação entre os dias 18 e 22. Se pouco mais de 600 mil assinaturas forem confirmadas, o referendo contra Chávez será convocado. "Temos de decidir sem demora: vamos ao reparo ou decidimos boicotá-lo e nos conscientizamos que perdemos o referendo revogatório", disse o líder social-democrata Henry Ramos. Por seu lado, o governo de Chávez festejou a decisão do CNE. "Tenho a impressão de que o terceiro golpe de Estado, que se tentou implementar por meio da manipulação do referendo revogatório, praticamente fracassou. A oposição começa a viver o mesmo que em abril e dezembro de 2002", disse em entrevista coletiva o vice-presidente, José Vicente Rangel. Em abril de 2002, militares e opositores fracassaram numa tentativa de depor Chávez por meio de um golpe de Estado. Em dezembro do mesmo ano, um locaute liderado principalmente por dirigentes da estatal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) paralisou a economia do país por quase dois meses.