Oposição desiste de derrubar Chávez pela força Depois da fracassada insurreição de abril e com visíveis divisões em seu meio, a oposição venezuelana decidiu usar uma estratégia diferente para tirar Hugo Chávez do poder: aproveitar as instituições e leis que o próprio presidente empenhou-se em redefinir. "Não descansaremos até tirar Chávez do poder, mas o caminho não pode ser a violência", disse o líder social Elías Santana, um dos organizadores da marcha realizada na quinta-feira para exigir a renúncia do presidente. Santana admitiu que entre a oposição ainda existem alguns que "sonham em se livrar de Chávez com a ajuda dos militares", mas "cada vez somos mais os que rejeitam a saída golpista". "Queremos construir um novo país, com novos valores e novos princípios, sem violência e dentro da lei. As Forças Armadas não são o ente regulador da sociedade, os militares não virão solucionar o problema dos civis. Nisso somos peremptórios", acrescentou. A oposição exige a saída de Chávez, diz que ele colocou a democracia em perigo devido a suas tendências autoritárias e o acusa de querer impor políticas socialistas, administrar mal a economia dependente do petróleo e fomentar a divisão de classes. A Confederação dos Trabalhadores da Venezuela (CTV) acredita que a receita para afastá-lo do poder passa pela convocação de uma greve geral por tempo indeterminado. "Continuaremos nas ruas e não vamos descansar até que Chávez saia. Estamos prontos para convocar uma mobilização nacional, que anunciaremos nos próximos dias", adiantou Carlos Ortega, presidente da CTV, que contra com um milhão de associados. A decisão deverá ser tomada na segunda-feira. Mas a Fedecameras, o maior sindicato patronal da Venezuela, tem se manifestado contra uma greve geral dos trabalhadores. Outros estão dispostos a testar o sistema Judiciário, já que o Tribunal Superior de Justiça abriu a possibilidade do julgamento de Chávez, ao decidir que qualquer cidadão pode iniciar um processo contra o presidente, independentemente da Procuradoria Geral. Anteriormente, a legislação dava à promotoria a exclusividade nos processos contra o presidente. Atualmente, uma dezena de ações judiciais pede a suspensão da imunidade de Chávez para que seja julgado por denúncias que vão de malversação de fundos públicos até crime contra a humanidade, pela morte de 18 pessoas numa manifestação oposicionista em abril. A maioria dos venezuelanos que recorreram aos tribunais para pedir o julgamento do chefe de Estado desconfia que os magistrados não decidirão contra ele e que o procurador-geral Isaías Rodríguez, que foi vice-presidente do governo Chávez, "agirá com parcialidade", comentou o deputado opositor Henry Ramos Allup. "Só um suicida insiste em se manter preso a um barco que se afunda", afirmou, ao avaliar que os magistrados podem finalmente decidir contra Chávez ao verem que o presidente está com os dias contados Os magistrados foram designados pela Assembléia Nacional, dominada por partidários do governo, num processo que ignorou a norma constitucional que previa que o comitê de seleção deveria ser composto por representantes da sociedade civil. Segundo a constituição, o tribunal superior deve decidir "se existe ou não mérito" para se processar o presidente. Em caso afirmativo, o tribunal continuará estudando o caso com a prévia autorização da Assembléia Nacional, até que seja ditada a sentença definitiva. A entrada em vigor da nova constituição em 1999, apoiada por Chávez, permitiu à Assembléia Nacional reestruturar todos os poderes do país. "Chegou a hora de se pensar com a cabeça e não com as vísceras. Se tudo der errado, ainda temos a opção do referendo em agosto de 2003 (que decidirá sobre a permanência ou não de Chávez no poder)", disse o deputado Ernesto Alvarenga, um ex-aliado do presidente. Chávez, por sua parte, tem repudiado os processos judiciais contra ele, que seriam uma tentativa de se dar um "golpe institucional".