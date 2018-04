Oposição deve vencer eleição presidencial na Croácia Uma pesquisa de boca de urna indica que um acadêmico está liderando confortavelmente a eleição presidencial na Croácia contra o prefeito de Zagreb. A pesquisa da agência Ipsos-Puls, feita depois da votação de hoje, sugere que o candidato oposicionista Ivo Josipovic, do partido esquerdista Social Democrata, obteve 64,6% dos votos, em comparação com 35,4% do candidato independente Milan Bandic.