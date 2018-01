Oposição diz que avança sobre Mazar-i-Sharif A Aliança do Norte disse hoje que está avançando firmemente em direção da cidade de Mazar-i-Sharif, graças aos bombardeios americanos, mas o Taleban nega as informações. O porta-voz da Aliança do Norte Ashraf Nadeem disse por telefone que a oposição capturou a região de Sayyat, que fica a 300 quilômetros a nordeste de Cabul. O Taleban nega a baixa e diz que os soldados da Aliança do Norte falharam. Uma vitória da oposição na cidade abriria uma rota com o Usbequistão que facilitaria o envio de suprimentos e mais soldados para lutar contra o Taleban. De qualquer forma, o inverno que se aproxima deve atrasar os avanços da oposição. Testemunhas também disseram que aviões americanos e pelo menos uma fortaleza aérea B-52 bombardearam linhas inimigas nesta quinta-feira ao norte de Cabul, capital do Afeganistão. Caças americanos atacaram ainda a província de Kunar, que fica ao leste do país. De acordo com a agência de notícias Bakhtar, controlada pelo Taleban, três civis morreram e seis ficaram feridos. As informações, porém, não puderam ser confirmadas por fontes independentes e o Pentágono nega as acusações de que os ataques já deixaram centenas, até mesmo milhares, de civis mortos, como afirma o Taleban. Leia o especial