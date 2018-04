A oposição boliviana denunciou os planos do governo para a compra, sem licitação, de dois aviões "de luxo", da França e da Rússia, por US$ 80 milhões, para ser usados pelo presidente Evo Morales (foto). O líder boliviano usa atualmente uma aeronave fabricada em 1975 em suas viagens oficiais. O governo disse que o atual avião põe a vida do presidente boliviano em risco.