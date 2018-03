Oposição diz que junta militar está no poder do Zimbábue

O líder opositor Morgan Tsvangirai afirmou nesta terça-feira, 10, que o Zimbábue é governado atualmente por uma junta militar e que 66 simpatizantes do Movimento para a Mudança Democrática (MCD, sigla em inglês) foram mortos na onda de violência política que atingiu o país após as eleições de março. "Este país está efetivamente sendo dirigido por uma junta militar, 66 pessoas foram mortas", disse Tsvangirai, acrescentando que "o povo é vítima da brutalidade financiada pelo Estado". O rival do presidente Robert Mugabe no segundo turno afirmou ainda que está certo de que ganhará a próxima votação e descartou a possibilidade de um acordo para a divisão do poder antes do pleito. "O MCD está focado no segundo turno, nossa vitória é certa"."A discussão de um governo de unidade nacional antes da votação não acontecerá", alertou. O presidente do Zimbábue, Mugabe, e o líder da MDC, Tsvangirai, vão se enfrentar em 27 de junho no segundo turno das eleições presidenciais. No primeiro turno, realizado em 29 de março, Mugabe perdeu o poder no Parlamento pela primeira vez em 28 anos. O segundo turno das eleições presidenciais será necessário, pois nenhum dos partidos conseguiu a maioria absoluta exigida no país para ser declarado vencedor. O MDC nunca aceitou o resultado do primeiro turno, publicado mais de um mês após a votação, e no qual conseguiu 47,9% dos votos válidos. "Isto é um escândalo, um 'roubo à mão armada', não podemos acreditar", disse o porta-voz do MDC, Nelson Chamisa, ao tomar conhecimento dos resultados.