Oposição diz que pelo menos 40 morreram durante protestos na Síria

Ativistas de oposição da Síria disseram que pelo menos 40 pessoas morreram em confrontos envolvendo manifestantes e forças de segurança nesta sexta-feira, durante protestos realizados em várias cidades do país.

Os oposicionistas, que exigem democracia, forneceram à BBC uma lista com 40 nomes das pessoas que, segundo eles, teriam sido mortos. Até o momento, o governo do país não confirmou a informação.

O incidente ocorre um dia após a suspensão do estado de emergência que vigorava desde a década de 1960 no país. A medida foi vista por analistas como concessão aos manifestantes, que há semanas vêm realizando protestos.

As mortes nesta sexta-feira teriam ocorrido em protestos em Ezra, uma vila próxima à cidade de Deraa (sul do país) e em um subúrbio da capital, Damasco. Há também relatos de mortes nas cidades de Hirak (na região de Deraa) e Homs (no oeste sírio).

Os protestos desta sexta-feira teriam mobilizado dezenas de milhares de pessoas.

A verificação de informações na Síria é complicada pelo fato de o governo recusar pedidos de entrada no país de organizações internacionais.

Violência

As sextas-feiras são em países muçulmanos um dia tradicional de protestos, que ocorrem após cerimônias religiosas.

A agência estatal de notícias síria Sana disse que foram usados gás lacrimogêneo e canhões d'água nos protestos "para impedir confrontos entre manifestantes e proteger a propriedade privada" e que "algumas pessoas ficaram feridas".

Pelo menos 230 pessoas morreram desde o começo dos protestos, em março. Caso as mortes se confirmem, esta sexta-feira terá sido o dia mais violento de manifestações no país.

Também nesta sexta-feira, os ativistas que coordenam os protestos divulgaram o primeiro comunicado conjunto desde o começo das manifestações. Nele, eles pedem o estabelecimento de um sistema político democrático.

Eles exigem também:

O fim da tortura, assassinatos, prisões e violência contra os manifestantes; Três dias de luto oficial pelos manifestantes mortos até agora; Investigações oficiais sobre a morte de manifestantes; A libertação dos prisioneiros políticos; Reforma na constituição síria, incluindo um limite de dois mandatos consecutivos para um mesmo presidente. Governo

Na quinta-feira, o governo sírio anunciou a permissão para a realização de protestos pacíficos - desde que autorização fosse solicitada com antecedência - e o fim do estado de emergência.

O presidente Bashar Al-Assad, que semana passada disse que não "haveria mais desculpas" para os protestos uma vez levantado o estado de emergência, disse que as exigências dos manifestantes estavam sendo ouvidas.

Mas correspondentes dizem que o governo mantém ainda um amplo leque de opções legais para reprimir os oposicionistas.

As manifestações, inspiradas nos levantes que antecederam a queda dos governos da Tunísia e do Egito e a crise atual na Líbia, são consideradas o maior desafio ao governo de Assad desde que sucedeu seu pai, há quase 11 anos.

O governo sírio responsabiliza muçulmanos sunitas radicais, conhecidos como salafitas, pela crise que vive o país.

