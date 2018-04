Oposição diz que Venezuela irá virar uma ditadura A oposição venezuelana aceitou a vitória do presidente Hugo Chávez no referendo realizado ontem. Com a apuração acima de 94% dos votos, mais de 54% dos eleitores aprovaram o fim do limite às reeleições aos cargos públicos. No entanto, opositores afirmam que a vitória de Chávez levará o país a uma ditadura. "Na prática, isto irá virar uma ditadura, com controle de todos os Poderes, falta de separação entre eles, uso inescrupuloso das reservas do Estado e perseguição dos adversários", disse o líder da oposição Omar Barboza. Segundo opositores, Chávez venceu porque usou a máquina do Estado, pressionou os dois milhões de servidores públicos e fez uso intensivo da mídia estatal na campanha pelo "sim". O editor do jornal oposicionista Tal Cual, Teodoro Petkoff, afirmou que os resultados ratificam o "duplo processo" que é gestado há três anos no país e que, segundo ele, se caracteriza pelo "declínio sustentado, mas não muito rápido" do respaldo eleitoral a Chávez e a um crescimento "lento, mas persistente", da oposição. "O chavismo está em queda desde quando tinha 74% de aprovação, no que foi a maior popularidade de Hugo Chávez nestes dez anos, quando foi reeleito em 2006, até ontem, quando caiu para 54%", disse ele à emissora local Unión Radio. Segundo o editor, os 46% significam cinco milhões de votos contrários à mudança defendida por Chávez, resultado nada desprezível em comparação ao tamanho do eleitorado local. "Se eu fosse Chávez, estaria bastante preocupado." Petkoff lembrou que o rechaço à emenda (o "não") ganhou na área metropolitana de Caracas e nos maiores Estados, como Miranda, Zulia, Táchira, Mérida e Nueva Esparta.