Oposição diz ter provas de que Saddam possui armas proibidas O líder do oposicionista Conselho Supremo da Revolução Islâmica no Iraque, Mohammed Baqir al-Hakim, anunciou hoje estar preparado para revelar documentos comprovando que o presidente Saddam Hussein está escondendo armas de destruição em massa no território do Iraque. O Conselho tem sede em Teerã e é o principal grupo de oposição a Saddam. "Temos fortes provas de que Saddam possui de fato armas de destruição e as está escondendo dos inspetores da ONU", afirmou Al-Hakim, em Teerã, onde fica a sede do Conselho. Al-Hakim não entrou em detalhes, mas garantiu que a informação é "nova" e foi obtida "dentro do Iraque". "Estamos preparados para passar nossos documentos para as Nações Unidas, se nos pedirem. Não fixamos nenhuma condição para isso, mas esperamos que a ONU garanta a segurança de nossos informantes que estão no Iraque", disse Al-Hakim. O porta-voz da equipe de inspetores da ONU, Hiro Ueki, não quis comentar as declarações de Al-Hakim. Os EUA também dizem ter provas que ainda não compartilharam com a ONU, apesar de o chefe da comissão de Verificação, Vigilância e Inspeção da ONU (Unscom), Hans Blix, ter exortado os membros do Conselho de Segurança a apresentarem todos os dados de que dispõem.