Oposição diz ter tomado aeroporto de Alepo A oposição síria anunciou ontem ter conquistado a segunda maior base aérea do país, após combates que teriam levado à morte de 40 soldados do regime de Bashar Assad. Caso a informação seja confirmada, a conquista do Aeroporto Internacional de Alepo se tornará uma das maiores vitórias dos rebeldes em dois anos de guerra civil no país árabe. Damasco não comentou o anúncio.