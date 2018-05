Oposição do Iêmen quer detalhes sobre transição de poder Os partidos de oposição do Iêmen pediram nesta terça-feira que os mediadores do Golfo expliquem claramente se o presidente Ali Saleh irá entregar o poder antecipadamente sob as condições propostas que objetivam encerrar os dois meses de crise no país por conta das reformas na liderança e política.