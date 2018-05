Oposição do Iêmen rejeita plano que poupa presidente de processo

SANAA - A oposição no Iêmen rejeitou na segunda-feira, 11, uma proposta sugerida por ministros do Golfo Pérsico para que o presidente Ali Abdullah Saleh renuncie. Aparentemente, a proposta oferece imunidade para que ele não seja processado. Mais cedo, Saleh sinalizou uma boa recepção do plano.

Chanceleres do Golfo Pérsico reunidos em Riad na noite de domingo disseram publicamente pela primeira vez que a iniciativa de mediação envolve a renúncia de Saleh, mas não disseram quando isso ocorreria. Os ministros pediram uma reunião das partes do conflito iemenita na Arábia Saudita, mas não marcaram uma data.

A oposição, por sua vez, rejeitou prontamente a proposta. "Quem seria bobo de oferecer garantias a um regime que mata manifestantes pacíficos? Nossa principal exigência é de que Saleh saia primeiro", disse o porta-voz da oposição, Mohammed al-Sabry, referindo-se às garantias de que Saleh e seus filhos não teriam o mesmo destino dos governantes da Tunísia e do Egito.

Novas marchas

Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas das cidades de Sanaa, Taiz, Hudaida, Ibb e da província de Hadramaut, no sudeste do país, para protestar contra o plano do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), afirmaram testemunhas.

Fontes diplomáticas afirmam que Saleh tem feito 'corpo mole' há semanas, com as tentativas dos EUA de fazê-lo concordar em renunciar e acabar com os protestos que ocorrem desde o começo de fevereiro, numa manobra para obter garantias de que ele e seus filhos não sejam processados. Mais de 100 manifestantes foram mortos nos distúrbios no país, um dos mais pobres do Oriente Médio.

Saleh governa o Iêmen desde 1978. A oposição reclama da falta da liberdade e exige reformas, inspirada nas revoltas que derrubaram ditaduras no Egito e na Tunísia. Os ativistas, que iniciaram os protestos no fim de janeiro, afirmaram que querem que Saleh e seus filhos, que ocupam postos-chave na segurança e no sistema político, enfrentem a Justiça.