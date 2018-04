Oposição do Quirguistão se reunirá com presidente após protestos

BISHKEK - Os líderes de oposição do Quirguistão vão se encontrar com o presidente Kurmanbek Bakiyev, após manifestações entre oposicionistas e as forças policiais deixarem ao menos 47 mortos na capital do país centro-asiático nesta quarta-feira, 7.

"Nós vamos à sede do governo. Provavelmente para falar com o presidente", disse Temir Sariyev, líder da oposição quirguiz, acrescentando que seria acompanhado de mais três membros do Partido Social Democrata. O encontro com Bakiyev foi negociado com o primeiro-ministro do Quirguistão, Daniyar Usenov.

Os protestos desta quarta no Quirguistão iniciaram após a prisão de dez líderes oposicionistas, posteriormente libertados. As manifestações, porém, tomaram grandes dimensões e os partidários de Sariyev, que estava entre os políticos detidos, tentaram invadir a sede do governo. O Parlamento foi tomado a Promotoria de Bishkek incendiada.

As tensões no país aumentaram devido o crescimento das políticas autoritárias do presidente Bakiyev, segundo grupos defensores dos direitos humanos. Os manifestantes pedem a renúncia do mandatário.