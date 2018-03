Oposição do Zimbábue anuncia desistência do 2o turno de eleição O Movimento pela Mudança Democrática (MDC), partido de oposição do Zimbábue, entregou uma carta à Comissão Eleitoral na terça-feira, na qual formaliza a desistência de participar do segundo turno das eleições, marcado para o dia 27 de junho, disse um porta-voz do partido. "A carta foi entregue nesta tarde à Comissão Eleitoral do Zimbábue... Ela é muito clara e muito articulada, mostrando a posição de que desistimos do segundo turno", disse o porta-voz Nelson Chamisa à Reuters. O líder do MDC, Morgan Tsvangirai, disse no domingo que desistiria da corrida contra o presidente Robert Mugabe porque, ao votar, seus partidários correriam o risco de morrer. O governo de Mugabe, no entanto, diz que é tarde demais para cancelar a votação.