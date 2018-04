O partido opositor húngaro Fidesz espera confirmar amanhã seu amplo favoritismo nas urnas, quando 8 milhões de eleitores escolherão os novos 386 membros do Parlamento. As últimas pesquisas mostram que o Fidesz tem o apoio de mais de 50% dos eleitores e pode conquistar mais de dois terços do Parlamento, impondo uma dura derrota ao governo social-democrata, já golpeado pela crise.