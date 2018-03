Oposição e governo iniciam negociações no Zimbábue O partido governista do Zimbábue e o principal grupo de oposição iniciaram hoje as negociações preliminares para encerrar a crise política iniciada no país com a reeleição do presidente Robert Mugabe, segundo afirmou uma fonte opositora. Mukoni Ratshitanga, porta-voz do presidente sul-africano, Thabo Mbeki, confirmou a rodada de diálogo. Os opositores do Movimento para a Mudança Democrática (MMD) e os governistas da União Nacional Africana do Zimbábue - Frente Patriótica (Zanu-PF) estão sob forte pressão para dialogar por uma saída para o impasse eleitoral no país desde a sexta reeleição de Mugabe, condenada pela comunidade internacional pela repressão e onda de violência contra simpatizantes da oposição. "Nossa equipe está na África do Sul, onde acontecem as negociações preliminares com o Zanu-PF", disse o representante da oposição. O porta-voz do MMD Nqobizitha Mlilo disse que será discutida a onda de violência e dessa discussão o partido decidirá se é possível iniciar plenas negociações, se as condições pelo fim da repressão política forem reconhecidas. Diplomatas na África do Sul disseram que os dois lados concordaram em iniciar as conversas. A mediação entre governo e oposição é realizada pelos sul-africanos. A eleição realizada no Zimbábue foi alvo de muitas críticas. O país sofreu com a violência, direcionada sobretudo contra os partidários da oposição, o que levou o candidato oposicionista, Morgan Tsvangirai, a retirar sua candidatura antes da realização do segundo turno. Com isso, o presidente Mugabe, no poder desde 1980, tornou-se o único nome na disputa e garantiu outro mandato.