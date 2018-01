Oposição e oviedistas tentam derrubar presidente paraguaio O vice-presidente paraguaio Julio César Franco confirmou nesta quarta-feira a aliança entre os opositores liberais e o grupo político liderado pelo ex-general Lino Oviedo, que está em prisão domiciliar no Brasil, "para conseguir a destituição do presidente Luis González Macchi". Franco, eleito para o cargo pelo Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), defendeu a coalizão com os oviedistas, que constituem uma facção dissidente do Partido Colorado, "porque temos um objetivo comum: tentar superar esta grave crise socioeconômica que González Macchi, por ser incapaz, não consegue solucionar". "Queremos a renúncia ou a destituição do presidente; há um clamor popular e neste momento vemos com bons olhos a aliança circunstancial e até patriótica com a União Nacional de Colorados Éticos (Unace), fundado por Oviedo", disse Franco em declarações à rádio Montecarlo, de Assunção. Aparentemente, no entanto, o presidente não deu grande importância à referida coalizão "porque não são mais do que mil pessoas". O partido conhecido como Colorado devido à cor de sua bandeira, que tem como verdadeiro nome Associação Nacional Republicana (ANR), vem-se mantendo ininterruptamente no poder desde 13 de janeiro de 1947, apoiando líderes tanto civis como militares - sejam eles ditatoriais ou democratas.