Oposição egípcia anuncia boicote a votação parlamentar

A Frente de Salvação Nacional (FSN), maior bloco de oposição do Egito, anunciou ontem que boicotará a eleição parlamentar convocada pelo presidente egípcio, Mohamed Morsi. A coalizão rejeita participar da votação em protesto contra uma lei eleitoral que ela considera favorável à Irmandade Muçulmana, ligada a Morsi.

A eleição foi marcada pelo presidente para começar em abril. A votação deverá ser realizada em quatro etapas e está prevista para terminar em junho. Com o boicote da FSN, a disputa deve ficar essencialmente entre a Irmandade e grupos islamistas mais radicais, entre eles o partido Nour, dos salafistas.

O porta-voz da FSN Sameh Ashour declarou ontem que a intenção de seu movimento é deslegitimar o resultado da votação e o novo Parlamento escolhido nesse processo. "Não pode haver eleição sem uma lei que garanta justiça no processo eleitoral e um governo que possa implementar tal legislação e tenha a confiança do povo", afirmou.

Os opositores também acusam Morsi e a Irmandade de influenciar as decisões do Judiciário para favorecer a linha islamista no poder. O presidente reagiu com frieza ao anúncio de boicote. Numa tentativa de convencer seus opositores a tomar parte na votação parlamentar, Morsi convidou ontem os opositores para negociações a respeito das eleições.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A frente opositora rejeitou o convite. "Dizemos ao presidente Morsi que fale consigo e seu partido", respondeu o porta-voz da Frente de Salvação Nacional.

"Espero que as eleições sejam completamente justas", afirmou Morsi. "Espero que nossos queridos irmãos que não se juntaram a nós nas conversas de hoje participem de futuras mesas de negociação", afirmou o chefe de Estado egípcio.

Com base em vários setores da sociedade do país, os islamistas do Egito ganharam todas as eleições organizadas desde a deposição do ditador Hosni Mubarak, em fevereiro de 2011, após uma onda de protestos reprimida violentamente por seu regime.

Divisões entre a Irmandade Muçulmana e seus opositores intensificaram-se desde que Morsi foi eleito presidente, no ano passado.

A tensão resultou em violência entre manifestantes e autoridades quando, no fim de 2012, o presidente anunciou medidas interpretadas pela oposição como uma manobra para ampliar seu poder. Os decretos conferiam ao presidente poderes quase que absolutos. A nova Constituição egípcia foi aprovada sem a anuência da oposição, que boicotou a Assembleia Constituinte. / REUTERS