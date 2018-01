Oposição exige nova eleição na Nigéria Grupos da oposição nigeriana exigiram que o presidente Olusegun Obasanjo renuncie e permita novas eleições no país, depois de vencer um pleito criticado por observadores internacionais como falho e tido como fraudulento pelos perdedores. O ultimato da oposição renova os temores de protestos violentos no país mais populoso da África, após um processo eleitoral tido como mais pacífica do que o esperado. Obasanjo conquistou um segundo mandato com 62% dos votos, no sábado, contra 32% de seu principal oponente, Muhammadu Buhari. Cerca de 20 partidos, incluindo o de Buhari, ex-participante de uma ditadura militar, se uniram na exigência de que Obasanjo renuncie até 29 de maio, dissolva o comitê eleitoral nacional e autorize rapidamente uma nova eleição. A oposição manteve ambigüidade quanto à possibilidade de violência. ?Evitamos todas as formas de violência, mas já que o governo é violento e desencadeou violência sobre a nação, as conseqüências recairão sobre Obasanjo?, disse Olagbade Ogboro, presidente do Congresso da Ação Nacional, que leu o comunicado conjunto das oposições. As eleições foram um teste importante da democracia da Nigéria. A nação africana, de 126 milhões de habitantes, nunca viu um governo civil passar o poder, de forma pacífica, para outro. Rica em petróleo mas com uma população empobrecida, a Nigéria aparece com freqüência nas listas de países mais corruptos do mundo, e sofreu diversos golpes de Estado desde sua independência, em 1960.