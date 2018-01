Oposição exige renúncia do procurador geral venezuelano Quase dois meses após uma marcha em Caracas terminar com 17 mortos e centenas de feridos, a oposição voltou às ruas da capital venezuelana para exigir a renúncia do procurador geral, Isaías Rodríguez, a quem acusam de parcialidade por ser um dos principais aliados do presidente Hugo Chávez. "Não estamos dispostos a permitir que o massacre de 17 venezuelanos nos arredores do palácio (presidencial) de Miraflores fique sem castigo, que os cúmplices do governo continuem agindo", disse o deputado opositor Andrés Velásquez aos jornalistas. "Os venezuelanos esperam que se faça justiça, e não teremos justiça enquanto estiver na Procuradoria um homem com uma clara parcialidade a favor do governo". Gritando lemas como "Procurador vendido, o massacre não cairá no esquecimento" e "Isaías, o povo vai te tirar", cerca de 100 mil pessoas desfilaram soprando apitos e carregando bandeiras com as cores da Venezuela e pretas, em sinal de luto, pelas ruas centrais da capital. Rodríguez - que recebeu uma comissão de manifestantes formada por representantes dos principais partidos da oposição, que lhe entregaram um documento exigindo a renúncia - afirmou que não pensa em abandonar o cargo. A passeata terminou diante da sede da Procuradoria, no centro de Caracas. Foi a terceira grande manifestação contra o governo desde o breve golpe de Estado contra Chávez em abril. Ao contrário do que havia ocorrido nos protestos oposicionistas anteriores, os partidários do governo se mantiveram à margem e não convocaram manifestação paralela, como era costume desde que Chávez assumiu o poder em 1999. A polícia não relatou episódio de violência. Os protestos também coincidiram com insistentes apelos, incluindo os de alguns partidários de Chávez, para a antecipação das eleições a fim de facilitar a superação da crise pela via constitucional. Uma dezena de partidos se comprometeram, em meados de maio, a unir esforços para afastar o atual mandatário do poder respeitando a Constituição. O plano consistiria na convocação de um referendo. De acordo com a Carta Magna, tal referendo só será possível na metade do mandato presidencial. Chávez completará a metade do tempo em janeiro de 2004. Por isso, alguns grupos propõem uma emenda constitucional para reduzir o mandato presidencial para quatro anos - o que permitira a convocação do plebiscito para o início do ano 2003.