Oposição filipina leva vantagem nas pesquisas para o Senado Os candidatos ao Senado da coalizão Oposição Genuína levam vantagem sobre os candidatos governistas da Equipe Unidade na pesquisa de intenções de voto para as eleições legislativas de 14 de maio, feita pelo instituto Pulse Asia, divulgada nesta quarta-feira, 14. "Se as eleições fossem hoje, dos 17 senadores eleitos, oito pertenceriam à Oposição Genuína, outro seria um candidato associado à coalizão, seis seriam da Equipe Unidade, e dois independentes", disse a Pulse Asia. Se a previsão for comprovada, a oposição vai impedir a presidente Gloria Macapagal Arroyo de manter a maioria no Senado, composto por 24 cadeiras. A enquete ouviu 1.800 adultos, com uma margem de erro de 2%. As eleições de maio também vão escolher novos governadores e prefeitos.