Oposição insiste em apurar falhas dos serviços de inteligência dos EUA Os esforços do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush para responder às alegações de que os serviços de segurança e a Casa Branca falharam na análise de informações sobre um possível ataque terrorista contra os Estados Unidos, antes de 11 de setembro do ano passado, não foram suficientes para impedir o líder da maioria oposicionista no Senado, Tom Daschle, de insistir hoje na criação de uma comissão federal para examinar o assunto. Num ambiente crescentemente contaminado pela aparente determinação de republicanos e democratas de usar a ameaça terrorista contra o país em função de seus objetivos mais imediatos - a começar pelo controle da agenda política -, o executivo lançou o quarto alerta consecutivo em quatro dias, desta vez advertindo sobre a possibilidade de um novo ataque contra Nova York durante os feriados do Memorial Day. No domingo, o vice-presidente Dick Cheney disse que um novo atentado de grandes proporções era certo. Na segunda-feira, o diretor do FBI, Robert Mueller, previu a ocorrência "inevitável" de ataques suicidas como os que o que acontecem em Israel. No dia seguinte, o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, usou a retórica indicando que um ataque com armas nucleares, biológicas ou químicas contra os EUA é apenas uma questão de tempo. O diretor da Segurança Interna, Tom Ridge, disse que as advertências não são suficientes para justificar uma elevação do nível de alerta da população, "porque as ameaças são vagas". Com os nova-iorquinos em estado de grande ansiedade e colunistas na imprensa a denunciar a estratégia da administração de lutar contra o terrorismo, aterrorizando os norte-americanos com alertas cada vez mais dramáticos, Daschle anunciou que proporá nos próximos dias a formação de uma comissão federal semelhante às que existiram depois de outros grandes desastres nacionais, como o ataque japonês à Pearl Harbor, em dezembro de 1941, que precipitou a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial, e o assassinato do presidente John F. Kennedy, em novembro de 1963. O pretexto imediato para a iniciativa foi a revelação feita na terça-feira, pelo New York Times, de que o secretário de Justiça, John Ashcroft, e Mueller, do FBI, transmitiram a Bush apenas em dias recentes informações e indícios que receberam logo depois de 11 de setembro sobre a possibilidade de um grande atentado terrorista contra os EUA por militantes do grupo Al-Qaeda. Daschle denunciou a "intransigência" da administração na decisão de não compartilhar informações relevantes com o Congresso. Ele argumentou que o fato de Ashcroft e Mueller terem, aparentemente, sonegado informações a Bush "é mais uma razão pela qual devemos ir ao fundo disso e determinar o que ele sabia e quando ficou sabendo". Os republicanos, que têm o controle da Câmara, já desencadearam a contra-ofensiva para barrar a proposta de Daschle. O vice-líder da maioria, Tom Delay, disse que a idéia da criação de uma comissão federal para investigar a atuação dos serviços de inteligência e de segurança antes de 11 de setembro "é francamente irresponsável em tempo de guerra". Segundo Delay, os republicanos "não permitirão que nosso presidente seja solapado por aqueles que desejam seu emprego". Trata-se de uma alusão direta Daschle, que está testando uma possível candidatura à Casa Branca em novembro de 2004.