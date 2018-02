Oposição iraniana vai usar visita de Lula para protestar A oposição iraniana planeja aproveitar a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Teerã, em maio, para realizar um grande protesto contra o governo do presidente Mahmoud Ahmadinejad. A iniciativa foi confirmada por opositores que conseguiram fugir para a Europa nos últimos meses. Para dirigentes do movimento verde - como ficou conhecido o grupo liderado pelo candidato oposicionista Mir Houssein Mousavi, derrotado nas eleições presidenciais de junho, cujo resultado afirma ter sido fraudado -, a viagem do brasileiro seria uma oportunidade única para constranger o regime.