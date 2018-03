Oposição iraquiana adia reunião Líderes da oposição iraquiana adiaram uma esperada reunião de 65 oposicionistas numa área autônoma no norte do Iraque, devido a questões de segurança, informou Barham Salih, primeiro-ministro da União Patriótica do Curdistão, um partido como base em Sulaymaniyah. A reunião estava prevista para 15 de fevereiro. O encontro ocorrerá em algum momento entre os dias 17 e 20 deste mês nas cidades de Irbil e Salahuddin. Salih negou rumores de que os Estados Unidos são contra a reunião da oposição iraquiana, porque os adversários de Saddam Hussein teriam como patrocinador o Irã. "Nossa expectativa é de que, quando a reunião ocorrer, uma delegação de alto nível dos Estados Unidos participe", afirmou.