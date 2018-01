Oposição iraquiana continua dividida Faltando apenas um dia para a reunião que discutirá o futuro político do Iraque, os grupos de oposição iraquianos parecem, nesta quinta-feira, num beco sem saída, por causa de temas como a formação e o papel de uma administração interina e a questão de quem manteria a paz, depois da queda de Saddam Hussein. A oposição a Saddam é dividida em setores étnicos, religiosos e políticos. As rivalidades tornaram-se mais agudas em meio às ameaças dos EUA de derrubar Saddam. Mesmo assuntos corriqueiros são um problema. Hoje, as facções ainda estavam debatendo quantos dos cerca de 300 delegados não estariam alinhados com os seis principais grupos de oposição que estão organizando a conferência. A conferência da oposição iraquiana, apoiada pelos EUA, deve ser aberta amanhã, em Londres, com uma sessão informal, antes das deliberações, que deverão ser tomadas no sábado e no domingo.