Oposição iraquiana reúne-se dia 12 em Nasiriya Os partidos de oposição iraquianos vão se reunir no dia 12 na cidade iraquiana de Nasiriya, informou hoje em Londres Ghassan Atiyyah, um dos opositores ao regime de Saddam Hussein. Sharif Ali Hussain, do Movimento Monárquico Constitucional, declarou hoje que as forças de oposição querem "a imediata transferência de autoridade" ao povo iraquiano. Ele acrescentou que as autoridades não deverão ser nomeadas pelas forças aliadas ou pela ONU: "Não somos uma colônia". Veja o especial :