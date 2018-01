Oposição iraquiana se reúne amanhã Os Estados Unidos convocaram para amanhã, em Nasiriya, a primeira reunião de integrantes da oposição iraquiana, num primeiro passo para assentar as bases de um novo governo e dar início à reconstrução do país, que será basicamente financiada pelo petróleo iraquiano. O tempo é curto - o Iraque está sem governo, sem recursos econômicos e não dispõe nem mesmo de uma moeda. Washington garante que em poucas semanas estabilizará a situação e instaurará um governo provisório liderado pelo general da reserva americano Jay Garner, com o apoio do representante da Casa Branca na região, Zalmay Khalizad. Espera-se na reunião em Nasiriya a participação de 60 personalidades, entre elas representantes xiitas e sunitas, além dos curdos e da monarquia deposta em 1958. Observadores da ONU também estarão presentes. Ganer, Khalizad, o representante britânico Edward Champman, o delegado australiano Peter Varghese e o enviado da Polônia - que fez parte da coalizão que combateu no Iraque - Ryszard Kryztoszek também participarão. Entretanto, não estará presente Ahmed Chalabi, o líder do Congresso Nacional Iraquiano (CNI), que enviará um representante. Chalabi é o preferido do Pentágono, mas enfrenta a oposição de integrantes da administração Bush. Na Jordânia, Chalabi é conhecido como "o ladrão de Bagdá". Em 1989, ele escapou com poucas glórias no porta-malas de um Mercedes da família real - o tio do atual rei jordaniano é amigo dele - depois de ter quebrado o Petra Bank, deixando um rombo de US$ 300 milhões. Por seu lado, o principal grupo de oposição xiita, o Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque, (Sciri), com base em Teerã, adiantou que não participará. "Para nós, o mais importante é a independência... Nos negamos a nos colocar sob a égide dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, porque isso não é do interesse dos iraquianos", afirmou o número dois da organização, Abdel Aziz al Hakim. Veja o especial :