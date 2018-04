Oposição italiana elege novo líder democrata O partido de oposição centro-esquerda da Itália elegeu um novo líder com o objetivo de se promover depois da derrota eleitoral recente. Hoje, o congresso do Partido Democrata escolheu Dario Franceschini como secretário em substituição ao deputado Walter Veltroni. Ex-prefeito de Roma, Veltroni, renunciou depois que o Partido Democrata sofreu uma derrota constrangedora nas eleições regionais na Sardenha para o candidato do primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Veltroni já havia perdido para Berlusconi nas eleições nacionais ocorridas em abril do ano passado.