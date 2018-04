Oposição jordaniana defende eleição de primeiro-ministro O principal partido de oposição da Jordânia, a Frente de Ação Islâmica, disse hoje que os jordanianos deveriam eleger seu primeiro-ministro e outras autoridades do governo. O raro pedido, feito pelo líder do partido, Hamza Mansour, salienta a crescente tensão com o rei jordaniano Abdullah II, autoridade máxima que indica gabinetes, desconsidera o Parlamento e governa por decreto.