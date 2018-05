Oposição jordaniana planeja novo protesto para amanhã

Ao mesmo tempo, o movimento jovem 24 de Março, que foi atacado no mês passado por partidários do governo em confrontos que deixaram um homem morto e 160 feridos, vai realizar um protesto no qual as pessoas vão se sentar no chão do lado de fora da prefeitura "para pedir reformas e mais esforços para combater a corrupção", disse o grupo em sua página no Facebook. Outros grupos planejam atividades semelhantes em todo o país.

A embaixada dos Estados Unidos em Amã disse hoje aos cidadãos norte-americanos que os protestos "estão programados em Maan, Karak e Aqaba". "As manifestações também devem acontecer em outros locais de Amã e em outras cidades da Jordânia. Cidadãos norte-americanos foram aconselhados a evitar essas áreas", diz a embaixada em seu site. "Cidadãos norte-americanos foram lembrados que até mesmo manifestações pacíficas podem se transformar em confrontos e se tornarem violentas." Há três meses a Jordânia vem registrando protestos por reformas políticas e econômicas, bem como o combate à corrupção. As informações são da Dow Jones.