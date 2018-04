'Oposição manchou primárias', diz Chávez O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse ontem que a oposição "manchou" o processo de eleições primárias, ocorrido no domingo, ao ter destruído o registro dos eleitores - indo contra uma decisão da Justiça do país. Chávez disse que as prévias da aliança opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD) - que escolheram Henrique Capriles como candidato - foram "importantes", mas afirmou que a destruição dos registros "soa a fascismo". O presidente ainda disse que os opositores eram "hipócritas" por continuar culpando o governo por suas ações. Na terça-feira, a MUD destruiu os cadernos com os nomes dos eleitores que participaram da votação de domingo. A destruição dos registros foi uma promessa feita pela aliança antes das prévias com o objetivo de "proteger" os opositores. / EFE