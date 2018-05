Oposição na Irlanda divide-se sobre pacote de ajuda O partido de oposição irlandês Fine Gael está dividido sobre se vota contra ou a favor do pacote de ajuda ao país, segundo o jornal britânico Sunday Times, citando membros do partido. Richard Bruton, um dos porta-vozes do Fine Gael, disse que ainda não está definido que o partido votará contra o fundo de resgate elaborado pela União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), na votação da próxima quarta-feira, 15 de dezembro.