Oposição no Haiti nomeia presidente "paralelo" A oposição haitiana nomeou nesta terça-feira um presidente paralelo ao rival Jean Bertrand Aristide, depois do fracasso das conversações entre as principais facções políticas na véspera da posse de Aristide para um novo mandato. A aliança opositora de 15 partidos, denominada Convergência, nomeou como presidente provisório seu ex-candidato presidencial, Gerar Gourge. Também hoje, um dos dirigentes do grupo, Evans Paul, instou a população a "levantar-se" e demonstrar pacificamente sua oposição ao presidente, nesta quarta-feira, em frente ao palácio presidencial, onde o mandatário deverá pronunciar ao meio-dia (horário local) seu discurso de posse. A Convergência não reconhece a legitimidade da presidência de Aristide, afirmando que ele venceu por meio da fraude as eleições legislativas e locais do ano passado. A oposição boicotou as eleições presidenciais, ocorridas em 26 de novembro. A Organização de Estados Americanos (OEA) e os Estados Unidos também questionam a lisura das eleições. Aristide havia sido eleito em 1990 por uma quantidade avassaladora de votos. O exército o derrocou em 1991, e três anos depois ele foi reinstalado no poder, após uma invasão militar dos Estados Unidos. Em 1996, Aristide entregou o poder a seu sucessor, René Preval.